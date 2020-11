Le divertissement sera de retour pour les fêtes de fin d’année.

L’année dernière, quatre pilotes de Raconte-moi des salades, adapté du jeu britannique Would I Lie To You de la BBC, avaient été tournés et diffusés durant les fêtes de fin d’année. Rebelote en 2020 mais avec un casting quelque peu différent.

Avec ce principe de "salade ou vérité", ce jeu est un peu du "La vérité si je mens !" version télé.