Légendaire animateur de MTV Europe à l’époque où la chaîne diffusait exclusivement de la musique, Ray Cokes s’est adressé à ses fans dimanche, via les réseaux sociaux.a-t-il écrit., ajoute-t-il.

L’animateur qui a fait ses armes à la RTBF dans le très déjanté Rox Box de 1982 à 1986 se veut cependant positif. La bonne nouvelle explique-t-il dans son message, est que cette tumeur ne s’est pas propagée ailleurs et qu’il est suivi par une brillante équipe médicale à Berlin.

Lundi, Ray Cokes sera opéré. Il annonce une hospitalisation de 5 jours qui, il l’avoue, l’effraye un peu. “Je sais que votre amour et votre soutien sont là pour mois, ce qui est très réconfortant”, précise-t-il, bien décidé à se rétablir pleinement et à revenir plus fort que jamais, “prêt à répandre l’amour et à vous faire rire une fois de plus”.

Dans les années 90, lorsque MTV régnait sur la musique à la télévision en Europe après avoir conquis les États-Unis, le natif de l’Île de Wight était la vedette incontestée de la chaîne. Il animait notamment un de ses programmes les plus prisés des fans de musique : MTV Most Wanted.

Après plusieurs collaborations en France, notamment auprès de Christine Bravo dans Union Libre, c’est sur la VRT qu’il a posé ses valises en 2009. Il y coanimait Tournée générale, un programme centré sur la découverte des bières belges à travers le monde.

Il a aussi été membre du jury de la déclinaison néerlandophone de Belgium Got Talent en 2012, sur VTM.

© Photo News

Et dès 2011, les auditeurs de Classic 21 avaient rendez-vous avec sa voix et son humour féroce les dimanches après-midi dans Cokes Calling.