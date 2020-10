Presque trop, c’est le titre du documentaire diffusé sur Netflix et qui révèle les raisons de la pause carrière -après 6 ans de succès- des célèbres rappeurs toulousains.

Trop, c’est trop. Il fallait prendre du recul pour Bigflo et Oli, machine à tubes (Plus tard, sur la lune, La vraie vie) du rap français. “Deux ans sans show, je vais mourir, confie Oli, le plus jeune des deux frères -24 ans- qui accuse le coup depuis son hôtel de luxe à Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Là, je fais une pause car on m’oblige mais ça va être dur. C’est la première année de ma vie sans concert depuis mes 13 ans.”



(...)