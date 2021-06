France-Allemagne, c’était l’affiche reine du premier tour de poule de l’Euro 2020 de football qui se joue en ce moment. Les deux équipes figurent, avec le Portugal et la Hongrie, dans le groupe F, surnommé à juste titre groupe de la mort. Et le choc proposé hier soir avait tout pour être explosif, avec des Bleus cherchant à confirmer leur succès en Coupe du monde et une Mannschaft en pleine reconstruction après sa déroute lors du Mondial russe.

Pour le spectateur neutre, l’affiche a tenu toutes ses promesses sur le terrain. Quant aux téléspectateurs, ils ont été 920 064 à suivre le match sur Tipik, avec à la clé un record d’audience pour la chaîne de la RTBF lancée le 7 septembre 2020. Le duel entre la France et l’Allemagne a détrôné le Grand Cactus du 17 décembre dernier qui détenait à ce jour la meilleure audience avec 307 009 téléspectateurs.

La meilleure audience TV en France depuis la Coupe du monde 2018

En France, la rencontre était proposée sur M6. La chaîne qui s’apprête à rejoindre le giron de TF1 a aussi enregistré un gros succès. Les Bleus ont été suivis par 15,1 millions de personnes. Il s’agit de la meilleure audience télé en France depuis la Coupe du monde 2018. Au coup de sifflet final, ils étaient même 17,4 millions devant leur petit écran. C’est moins que la finale du Mondial russe qui avait été suivie par 20,7 millions de téléspectateurs en France, dont 19,3 millions rien que pour TF1.

Ouest France rappelle qu’en audience cumulée, le record absolu est détenu par une allocution d’Emmanuel Macron en avril 2020, en pleine pandémie : 36,7 millions de personnes devant TF1, France 2, M6 et France 3.