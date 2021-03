" Bon, ben, voilà, il est 15h38, au lit avec des maux de tête insupportables et à la limite de la nausée, déclare ainsi Jill Vandermeulen, affalée dans son lit, hier en story sur son compte Instagram. J’ai des symptômes post-Covid depuis plusieurs jours qui sont vraiment horribles…”

"J’ai des brûlures au niveau des poumons quand j’ai des fortes inspirations"



L’animatrice de RTL-TVi, qui présentera Miss Belgique la semaine prochaine sur RTLPlay, avait contracté le coronavirus il y a deux semaines, via sa sœur. Et l’influenceuse Silent Jill nous confie même “ne jamais avoir été malade comme ça.” Si la trentenaire n’est plus en isolement, elle a toujours du mal à s’en remettre. “Là, ça fait 15 jours et je ne suis pas encore remise. J’ai des brûlures au niveau des poumons quand j’ai des fortes inspirations. J’ai des chutes de tension et j’ai eu des acouphènes. Mais aussi de fortes fièvres, des maux de gorges et des maux de tête affreux. Sans oublier la perte de goût et d’odorat. Bref, j’ai un peu tout fait. Heureusement, pas aussi grave que de devoir aller aux urgences mais j’ai été bien bien mal.”

“J’ai fait un black-out au supermarché, je ne comprenais pas pourquoi j’étais là”