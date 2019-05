Avec 55 victoires et 391 000 euros de gains, Renaud Vlies est le deuxième des plus grands champions de N’oubliez pas les paroles . Un titre qui fait du Carolo l’une de nos fiertés nationales. Plus de quatre mois après son élimination du jeu télévisé présenté par Nagui, l’instituteur s’apprête à nous refaire vibrer puisqu’il participera prochainement au Tournoi des Maestros , une compétition en trois temps rassemblant 16 grands champions de N’oubliez pas les paroles. (...)