Maestro depuis le 13 décembre dernier, Renaud, un instituteur carolo de 34 ans, ne cesse de gravir les échelons dans N’oubliez pas les paroles sur La Deux . Mardi dernier, ce dernier battait le nombre de victoires du jeu télé en atteignant 46 victoires. Ce lundi, le Couilletois sera encore de la partie, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs belges qui suivent son ascension avec des étoiles dans les yeux. "Détenir ce record est une grande fierté pour moi et pour ma famille", confie Renaud, prêt à tout donner pour les prochaines émissions. Pour le moment, sa cagnotte stagne à 391 000 euros, ce qui le place en deuxième position des plus gros gains obtenus dans le programme.

Comment vous êtes-vous préparé à N’oubliez pas les paroles ?

(...)