Il nous a fait vibrer pendant de nombreuses semaines dans N’oubliez pas les paroles, devant le deuxième plus grand champion de l’histoire du jeu télévisé avec 55 victoires et 391 000 euros empochés. Renaud Vlies, instituteur carolo de 34 ans, fera son grand retour sur le petit écran à l’occasion des Tournoi des Maestros, une émission spéciale déclinée de N’oubliez pas les paroles diffusée le samedi en prime à partir du 25 mai.

C’est une première pour l’émission de Nagui qui réunira ses 16 plus grands maestros historiques pour une nouvelle compétition exceptionnelle au cours de laquelle ils joueront en équipe.

Quatre formations de quatre maestros s’affronteront lors de ce tournoi découpé en deux demi-finales et une finale. Dans chaque partie, deux équipes s’affronteront dans une série de duels individuels. À la fin de chaque soirée, l’équipe gagnante jouera pour tenter de remporter la somme de 100 000 euros pour la bonne cause, à savoir le Secours populaire, la Fondation pour la Recherche médicale pour lutter contre le cancer et pour l’Unicef. L’équipe gagnante se verra également récompensée d’un voyage au soleil.

Interrogé par nos soins à la suite de sa victoire, il y a quelques mois, Renaud nous avait confié ce qu’il comptait faire avec la somme gagnée lors de sa participation à N’oubliez pas les paroles : "Celle-ci pourrait m’aider à préparer mon mariage de façon plus confortable, acheter une seconde maison, me faire plaisir et faire plaisir à ma famille en voyageant et en allant à des concerts , expliquait-il . J’aimerais aussi faire un don à une association qui aide les sans-abri."