Si le Belge a décidé "de ne plus poursuivre sa carrière aux côtés de Jean-Marie Bigard", précise le communiqué, Renaud Rutten assure ne pas être en guerre avec l’humoriste français. "C’est surtout pour une question d’agenda, insiste Renaud Rutten, joint par téléphone. J’ai une tournée - Qui est Mr Schmitt? - qui commence avec Stéphane De Groodt et Valérie Bonneton à partir de novembre et jusqu’au mois d’avril. Il était donc incompatible avec les dates de Jean-Marie comme ces 23 et 24 novembre au Rox de Vouvroy par exemple. C’est juste un problème d’agenda car on va enchaîner 35 dates entre la Belgique, la France et la Suisse, mais pas de bisbrouille entre nous. C’est un gars sympa, qui a eu des soucis, et ça m’emmerde et m’attriste pour lui."

"Ça me fait chier qu’on s’acharne sur Jean-Marie"

Il n’est d’ailleurs pas improbable qu’il remonte sur scène avec lui à partir d’avril 2022. "Il faudrait qu’on refasse vite des trucs ensemble, nous confie Renaud Rutten au sujet de celui qui a l’habitude d’être critiqué de toutes parts. On lui tombe tout le temps dessus, pauvre gars... Parfois, il gueule un peu trop. Mais si on emmerdait autant les politiciens qu’on l’emmerde lui... Je ne sais pas pourquoi on s’acharne sur ce gars-là. Sûrement des jaloux d’un mec qui s’en fout de tout!" Et Renaud Rutten, souvent considéré comme le Bigard belge, ne tarit pas d’éloges sur son ancien acolyte sur scène. "Ça me fait un peu chier qu’on l’emmerde comme ça! Ce n’est pas agréable car, malgre son air bourru, c’est un gentil. Ce qui l’attriste et le fait chier. Alors plutôt que de mordre sur sa chique et de se dire tant pis, il rentre encore plus dans le lard. Il est comme moi, quand on l’emmerde, il n’aime pas. Et au lieu de fermer sa gueule, ben il en fait encore trop."

Et Renaud Rutten de poursuivre sa réflexion sur les revers du succès. "On m’emmerde moins car je fais moins de déclarations aussi. Quand Jean-Marie fait ses déclarations sur le Covid - il fait ce qu’il veut, c’est son choix - ce n’est pas toujours malin de sa part... Car il se met à dos une partie de son public qui l’aimait bien et puis il se fait vénérer par d’autres. Il fait des trucs parfois pas très réfléchis... car c’est un mec qui n’est pas calculateur du tout. C’est un instinctif, il dit ce qu’il pense et il emmerde tout le monde. Après, les gens s’étonnent de pourquoi il a dit ça ou ça. Au lieu de balancer ça dans une soirée autour d’un verre de vin, il met cela sur les réseaux sociaux. Ce qui n’est pas, même s’il fait ce qu’il veut, toujours très judicieux."