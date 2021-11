L’Amour est dans le pré, Mariés au premier regard ou encore Tournez manège !, les émissions de rencontres ont toujours eu du succès sur le petit écran.

Après l’arrêt des Z’Amours, en août dernier, France 2 mise à nouveau sur un programme de dating pour attirer les téléspectateurs, annonce le site français 20 minutes. Et puisque Danse avec les stars fait aussi ses preuves sur la première chaîne, pourquoi ne pas associer amour et danse pour créer un concept encore plus fort et pour faire grimper les audiences ?

Produit par Satisfaction – boîte de production d’Arthur -, Un Flirt & une danse proposerait à deux célibataires de partager une danse sans parler et de choisir, au terme de cette dernière, s’ils veulent oui ou non apprendre à connaître davantage la personne avec qui ils ont foulé le parquet. “Ils vont apprendre une même chorégraphie adaptée à leur personnalité et à leur histoire puis, ce n’est que sur notre plateau, en public, qu’ils vont se rencontrer pour la première fois en dansant”, explique France 2 qui ajoute que cette émission est une façon pour les cœurs à prendre de “renouer avec le plaisir de se séduire ‘en vrai’.”

Aux manettes de ce nouveau rendez-vous, qui n’a pas encore de date de diffusion, les téléspectateurs retrouveront Faustine Bollaert, animatrice phare du PAF qui présente chaque après-midi Ça commence aujourd’hui sur France 2 et qui est également à la tête du prime-time La Boîte à secrets sur France 3.