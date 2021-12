La RTBF a dévoilé quand aura lieu la première saison du télécrochet qui fête ses 10 ans chez nous. Et elle a dégainé une surprise de plus.

La nouvelle saison de The Voice proposée par la RTBF aura une saveur un peu particulière. En effet, celui-ci fêtera ses 10 ans. Non, le télécrochet ne sera pas entièrement remanié à l’image de la saison All-Stars des 20 ans de Koh-Lanta, même si des nouveautés sont à attendre. Comme, la possibilité pour les coachs de dégainer des atouts – deux en l’occurrence – permettant de bloquer le choix d’un autre capitaine d’équipe au moment de buzzer pour sélectionner un talent.

Il n’y aura pas 6 semaines de Blinds mais 7, au terme desquelles les coachs auront constitué des équipes de 15 talents. Suivront les KO qui remplacent les Duels, puis 10 soirées de Lives.

Autre nouveauté, l’arrivée de Fanny Jandrain pour animer les auditions à l’aveugle et les KO. Maureen Louys, qui a récemment accouché, lui succédera pour les Lives et la désignation du vainqueur.

Le banc des coachs qui s’installera dans les fauteuils rouges est connu depuis un bon moment déjà. Loïc Nottet et Henri PFR ont quitté le navire pour céder la place à Black M et Christophe Willem. Typh Barrow et l’indéboulonnable BJ Scott restent à bord.

Il restait à connaître la date de lancement de cette nouvelle saison. Ce sera le 28 décembre, au beau milieu des fêtes de fin d’année. Soit, un mardi. Sur La Une, à 20 h 20, bien entendu.

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, la RTBF proposera le mardi 21 décembre, à 20 h 20, une soirée spéciale pour célébrer les 10 ans de The Voice Belgique. Il y aura du beau monde avec les témoignages de BJ Scott, de Quentin Mosimann, de Vitaa et Slimane, de Matthew Irons, de Marc Pinilla et de Typh Barrow. Ce sera aussi l’occasion de revenir sur les grands moments qui ont fait la notoriété de l’émission, que ce soit avec Loïc Nottet, Alice on the Roof, Blanche, Roberto Bellarosa ou encore Jérémie Makiese, dernier lauréat en date.