Samedi, sur Instagram, le recordman des victoires individuelles à Koh-Lanta a annoncé une mauvaise nouvelle. "Je vais devoir me reposer, la blessure à l’orteil de l’année dernière réapparaît, a-t-il écrit. On va attendre l’IRM lundi mais huit semaines d’arrêt s’annoncent inévitables." L’aventurier s’interroge : a-t-il repris les efforts trop tôt, est-ce un manque de repos ou un problème d’alimentation ? "Je vais tout faire pour être remis avant le Marathon des sables. Je prends tous vos conseils et astuces évidemment", a ajouté Claude qui dit garder le sourire en toutes circonstances.