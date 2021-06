Si les murs et les jardins du château de Versailles pouvaient parler, ils en auraient des histoires à raconter. Résidence des rois de France Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, mais aussi de Napoléon Ier, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe Ier et Napoléon III, ils ont vu se nouer le destin de la France à plus d’une reprise. Ils ont aussi été le théâtre d’innombrables cachotteries et autres tromperies. C’est à celles-ci que s’intéresse Stéphane Bern dans ce numéro de Secrets d’Histoire. Plus particulièrement à celles mettant en scène Louis XV et son épouse Marie Leczinska dite "la polonaise" ou encore la "Bonne Reine".

Pendant plus de 40 ans, cette dernière a été la première dame de France, l’épouse d’un roi monté sur le trône à 5 ans et sacré à 12. Une reine follement amoureuse de son monarque considéré comme le plus séduisant qu’a jamais connu le royaume de France et à qui elle a donné pas moins de dix enfants en dix ans ! On lui prête d’ailleurs cette phrase : "Eh quoi ! Toujours coucher, toujours grosse, toujours accoucher." Mais le conte de fées n’aura duré qu’un temps. À peine la trentaine, Marie Leczinska, usée par les accouchements, de sept ans l’aînée du roi, n’a plus la jeunesse pour elle. Considérée comme une vieille, Louis XV s’en détourne malgré son éducation très religieuse. Ses mains se font de plus en plus baladeuses. Il devient très frivole, peut-être, le plus frivole de tous les rois de France.

Durant son règne entre 1715 et 1774, celui que l’on a surnommé le "Bien-Aimé" n’a pas été un parangon de vertu. Bien au contraire. Il ne dit jamais non à une partie fine. Il a collectionné les maîtresses et érigé l’infidélité en une sorte d’art. Il y a eu la comtesse de Mailly ; la comtesse de Vintimille, sœur de la première ; la marquise de La Tournelle également duchesse de Châteauroux ; sans oublier les plus célèbres d’entre elles, Madame de Pompadour et la Comtesse du Barry, tandis que bien d’autres noms sont tombés dans les oubliettes de l’Histoire.

Aux yeux des historiens cela ne fait aucun doute, Marie Leczinska a été la reine la plus bafouée et outrageusement trompée de l’histoire de France. Pour oublier son triste sort, elle se réfugie, non sans certains paradoxes, dans la piété, les œuvres de charité, le jeu (y compris d’argent !), la musique, les arts et la gourmandise. Pour l’éloigner de ses tourments, son pâtissier invente pour elle les madeleines et le baba au rhum.

C’est ce destin aussi unique que tragique que propose de découvrir et de retracer Stéphane Bern et sa désormais célèbre lampe de poche dans le dédale de couloirs et autres passages secrets du prestigieux château de Versailles.