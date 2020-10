Fini d’attendre le mardi soir pour découvrir les nouvelles aventures des fermiers de L’Amour est dans le pré. À partir du 18 octobre prochain, l’émission présentée par Sandrine Dans occupera la case “plus familiale” du dimanche soir sur RTL-TVI. Un retour aux sources pour le programme qui n’a connu cet horaire que lors de sa première saison. “Ces dernières années, nous étions dépendants des chaînes françaises pour la diffusion de fictions du dimanche telle que Camping Paradis. Aujourd’hui, nous avons opté pour une version plus courte qui nous permet d’être diffusés le dimanche”, explique Wiet Bruurs, responsable des divertissements chez RTL Belgium. Ce déménagement s’explique également par l’arrivée, par salves, d’Exclusif, le magazine de Tatiana Silva à la case du mardi.

Pas le plus facile des tournages…

Comme d’autres, le tournage de L’Amour est dans le pré a dû s’adapter aux mesures sanitaires en vigueur à cause du Covid-19. “Tout le monde a été testé avant et plusieurs fois pendant le tournage”, explique Wiet Bruurs.

À l’écran, les téléspectateurs relèveront quelques différences par rapport à une saison dont le tournage s’est déroulé “normalement”. Les voyages de fin de saison ne se dérouleront, cette année, qu’en Belgique, France et Pays-Bas. “Les couples n’ont pas pu aller très loin cette année. Tous les voyages se sont faits en voiture dans des zones qui n’étaient pas rouges. Pour la France, on n’avait donc pas beaucoup le choix lors du tournage”, continue le directeur qui précise également que l’organisation des speed datings a également été mise à jour. “En temps normal, on se retrouve rapidement à plus de 100 personnes pour les speed datings. Cette année, ce n’était pas possible de faire ça. Donc, on a été contraint d’étaler le tournage de cette étape en plusieurs jours. Les téléspectateurs ne le remarqueront pas ou presque…”