Oui, Touche pas à mon poste reviendra bel et bien à la rentrée sur C8.

La preuve, Cyril Hanouna peaufine déjà son équipe pour la reprise. Un ancien chroniqueur phare du talk-show devrait d’ailleurs faire son retour autour de la table : Christophe Carrière. "Recevoir un appel de Cyril Hanouna pour m’annoncer mon retour (en force !) dans TPMP, pour fêter ensemble la 10e année de cette aventure de ouf… Ou comment ensoleiller un peu plus mes vacances ! Hâte de retrouver mon pote, et la bande, le 2 septembre", écrit, sur Twitter, le journaliste de L’Express qui n’avait plus participé à TPMP depuis 2016, à l’exception d’une ou deux émissions du vendredi animées par Benjamin Castaldi.