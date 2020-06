Pour l’occasion, RTL-TVI rediffuse tous les numéros de l’émission belge culte.

Le 3 juin 1990 démarrait 10 qu’on aime, une émission qui allait marquer l’histoire de RTL-TVI et les esprits des Belges. À sa présentation, Alain Simons, animateur-star de l’époque qui n’officie plus sur la chaîne privée depuis 2014, et Sandra Kim, gagnante belge de l’Eurovision avec "J’aime la vie " et véritable star chez le jeune public. Inspiré de son homologue flamand Tien op te zien, le divertissement familial du dimanche soir, enregistré dans un premier temps au Palladium à Baisy-Thy et ensuite aux quatre coins de la Wallonie, avait pour but de mettre la variété belge et française à l’honneur.

Pour fêter son 30e anniversaire, RTL-TVI rediffusera prochainement, et à raison d’un numéro par semaine, les saisons de 10 qu’on aime. Une façon de mettre également du baume au cœur aux téléspectateurs les plus nostalgiques. L’émission démarrera, comme à l’époque, avec "Look infernal" de Sandra Kim.

Un propulseur de carrières

Véritable vivier de talents, le programme de proximité, incarné par la suite par Georges Lang, a révélé Morgane, Yvan Cévic ou encore Nathalie Paque mais également des chanteuses qui ont désormais des carrières internationales comme Axelle Red avec "Kennedy Boulevard " ou encore Lara Fabian. D’autres artistes, moins confirmés qu’aujourd’hui, tels que Didier Barbelivien, Marc Lavoine ou encore Rock Voisine, y ont également participé. Au-delà d’avoir boosté l’industrie du disque belge, 10 qu’on aime a ouvert la scène à de nombreux artistes, leur permettant de se produire en concert…