A la rentrée, la Star Academy sera de retour sur TF1 20 ans après ses débuts. Si plusieurs noms ont filtré comme Jean-Pascal Lacoste côté professeurs et autres côté candidats , le mystère reste entier sur la directrice du château des Vives-Eaux de Dammarie-les-Lys. Pressentie dans ce rôle, Sylvie Tellier, soeur de Delphine Tellier (femme de Jean-Pascal Lacoste), s'est exprimée sur Radio Monaco FM à l’occasion du Festival de télévision de Monte-Carlo. "J’étais extrêmement touchée qu’on ait pensé à moi pour ce genre de programme. Parce que je crois que la Star Ac, moi j’ai été élue en décembre 2001, c’était la première année de la Star Ac. C’est Jenifer qui avait remporté cette émission que j’avais suivi avec beaucoup de plaisir, parce que c’est donner la chance à des jeunes de vivre leurs passions, un peu comme Miss France en fait."

Et de poursuivre: "Je ne suis pas certaine que l’on m’attende dans un rôle de directrice de la Star Academy, explique-t-elle, toujours à Radio Monaco FM. Ce ne sont pas dans mes projets immédiats. Je suis persuadée qu’ils auront un directeur ou une directrice qui seront fabuleux pour cet exercice-là." Et de conclure sur son statut. "J’ai parfois un peu souffert de ce rôle de directrice parce qu’il faut toujours un chef d’orchestre qui soit là pour essayer de suivre une ligne et faire appliquer un règlement. Si à l’avenir je devais faire quelque chose, j’aimerais potentiellement ne plus me retrouver dans l’application de règles. On a plusieurs vies, il ne faut pas rester dans le même domaine."

Voilà qui est dit pour la patronne du comité de Miss France qui devrait peut-être bientôt aussi quitter le navire des Miss.