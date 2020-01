Cela fait déjà plus de 30 ans que I Comme fait partie des rendez-vous télé auxquels les téléspectateurs restent fidèles.

Sa longévité, l’émission mettant en évidence l’insolite la doit au fait qu’elle a réussi à se renouveler au fur et à mesure des années.

La preuve encore en ce début d’année. À partir de samedi prochain, une nouvelle chronique intitulée "Jacques se recycle" verra le jour dans I Comme. Celle-ci traitera de l’environnement et de l’écologie, deux préoccupations du moment. À sa présentation, Jacques van den Biggelaar, figure phare de l’émission. Le journaliste fera, pour l’occasion, son grand retour sur le terrain en allant à la rencontre de personnes porteuses d’un projet éco-responsable. "C’est une chronique qui est dans l’air du temps et dans laquelle on raconte des histoires utiles, explique l’animateur. On s’interroge sur la façon de recycler certaines choses du quotidien. J’irai, par exemple, à Rotterdam, une ville qui recycle les déchets pour les transformer en espaces verts flottants ou encore sous Tours et Taxis où l’on cultive des champignons dans des sacs de marc de café." Comme quoi les années passent et l’insolite ne s’épuise pas !