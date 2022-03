La semaine dernière, Laurie et Joël se sont dit "oui" devant leurs familles respectives et les caméras de Mariés au premier regard. Avec 83,29 % de compatibilité selon les experts de l’émission, ces derniers sont faits pour bien s’entendre et pour vivre une belle histoire d’amour. Mais, si le jeune homme se montre enthousiaste et n’a qu’une envie : découvrir davantage son épouse, Laurie, elle, semble se poser énormément de questions. A-t-elle eu raison de participer à l’émission de RTL-TVI ? N’a-t-elle pas fait une bêtise ? Est-elle prête pour le mariage ? La jeune mariée a rapidement des difficultés à réaliser la portée de son engagement. Après son mariage, elle n’a cessé de repousser les gestes intimes avec Joël, que ce soit devant le bourgmestre ou encore lors de la séance photo. "Chaque chose en son temps", dit-elle à la caméra.