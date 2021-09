Officiellement, Zemmour était venu présenter son nouveau livre "La France n'a pas dit son dernier mot". S'il n'a pas voulu confirmer qu'il était candidat à l'élection présidentielle de 2022, il ne fait guère de doute que ce n'est qu'une question de temps. "Je réfléchis", a-t-il lancé, tout en reconnaissant qu'il n'avait "pas peur". "Mais je veux choisir mon moment. (...). Pour l’instant je ne suis pas candidat. (...) Quand je déciderai d’être candidat, je viendrai et je dirai ‘je suis candidat’, a-t-il précisé.

Au delà de ça, l'ancien polémiste de l'émission "On n'est pas couché" a dû faire face aux remarques de son ancien collègue, puisque Laurent Ruquier a reconnu qu'il n'avait pas vraiment apprécié certains passages du livre. Des passages qui faisaient référence à leur collaboration commune il y a quelques années dans l'émission du samedi soir. Et notamment le moment où ils se sont séparés, en 2011. Pour Zemmour, Ruquier "n'attendait que cette occasion" pour le virer. "Sa table est assaillie chaque soir par une cour de bobos de gauche et de militants gays", écrit-il dans son livre.

Ce qui a fait bondir l'animateur. "Mais comment savez-vous qui j'invite à ma table le soir et pourquoi j'aurais des militants gays autour de moi?", s'insurge-t-il. "Des gens parlent beaucoup vous savez", répond alors Zemmour. "Vous mettez tous les homosexuels dans le même sac, c'est-à-dire que tous les homosexuels sont des militants, tous les musulmans sont des délinquants ou des terroristes…", rétorque un Ruquier remonté.

"Laurent Ruquier, vous dites n'importe quoi". "Non, c'est vous qui écrivez n'importe quoi! Moi je ne fais que vous lire", relance le présentateur.

"Si vous voulez je m'en vais..."

Ruquier a ensuite évoqué le passage de Zemmour en tant qu'invité de ONPC, lorsqu'il était venu présenter son livre "Un suicide français". Le probable candidat à l'élection présidentielle a décrit ce moment télévisé comme un "piège et un tribunal". "De toute façon avec vous, ce n'est pas bien compliqué. Soit on ne vous invite pas et c'est de la censure, soit on vous invite et c'est un piège", s'agace Ruquier.

Dans son livre, Zemmour s'étonne notamment du casting de l'émission ce soir-là, "composé de gens que j'avais démolis dans le livre". Il y avait notamment le réalisateur Xavier Dolan, "qui, selon le portrait élogieux qu’en fit Laurent Ruquier, avait du génie du seul fait qu’il était gay", écrit Éric Zemmour dans son livre. De quoi faire à nouveau bondir Ruquier. "Vous savez il y a des hétéros qui font des très bons films et des hétéros qui font des très mauvais films, et c’est pareil pour les homos. Tous les homos ne se ressemblent pas, tous les musulmans ne se ressemblent pas, toutes les femmes ne se ressemblent pas. C’est tellement choquant de déformer la réalité comme ça!"

"Si vous voulez je m’en vais, vous parlez tout seul", lui lance Zemmour, incapable d'en placer une face à l'animateur.

C'est ce qu'on appelle des retrouvailles mouvementées...