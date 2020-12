Depuis ce dimanche à travers le compte Instagram @Sarah. on.the.road (créé expressément pour la série), et à raison de deux épisodes de six minutes par semaine, Road-Tripes débarque sur le réseau social. En collaboration avec La Belge Prod, cette websérie fait suite à un appel à projet lancé il y a un an par la RTBF et dont le tournage d’une bonne dizaine de jours s’est déroulé entre les deux confinements, fin septembre.