Sa frimousse les fait tous craquer. Haut comme trois pommes, Rocky, un petit ours en peluche au look rock’n’roll et à la langue bien pendue, débarque sur le petit écran dans le cadre d’un nouveau projet jeunesse made in RTBF. Livré par erreur au service courrier du bâtiment de l’avenue Reyers, Rocky prend vie comme par magie au milieu d’autres peluches oubliées. "Il se voit alors investi d’une mission de la plus haute importance : ressusciter le programme jeunesse pour faire rêver une nouvelle génération d’enfants", explique un communiqué du service public. Accompagné de Lily, une employée girly, il fera découvrir l’envers du décor de la télévision aux téléspectateurs d’Ouftivi et sur Auvio.

Leur aventure commence déjà ce vendredi avec la diffusion sur La Une et La Deux d’un clip musical de présentation intitulé Je suis là. Dès le 23 décembre à 10 h 45 sur Ouftivi et Auvio, une mini-série, tournée à la RTBF, racontera comment, après s’être essayé à plusieurs métiers au sein du service public, il s’est retrouvé présentateur du JT, un job qui lui colle à la peau.

Viendra enfin, en mars prochain, l’émission télé Rocky&Lily Factory. Diffusée tous les jours à 16 h 20 sur Ouftivi et Auvio et entrecoupée de plusieurs dessins animés (l’émission est diffusée en continu à 18 heures), celle-ci permettra aux enfants de se détendre tout en apprenant après l’école. Chaque matin, Rocky et Lily découvriront un colis surprise renfermant la nouveauté du jour : un objet insolite, une découverte culturelle, un album de musique ou un invité. À partir du contenu du colis, le duo tentera de trouver à quel sujet ce dernier pourrait être lié et en discutera avec un jeune internaute.

"Ce genre de personnage manque à la télévision belge"

Au même titre que Disney ou encore Studio 100, la RTBF tente d’attirer un " public de conquête ", la nouvelle génération et les jeunes adultes, en faisant vivre un duo de personnages qui pourrait à la fois divertir et créer de l’émotion. "On s’est rendu compte que ce genre de personnage manquait à la télévision belge", explique Sabine Van Der Putten, éditeur d’Offres Nouvelles Générations à la RTBF.

Une première rencontre avec le public aura lieu le 18 décembre prochain à partir de 15 heures sur la Grand-Place de Tournai à l’occasion de l’opération Viva For Life. Rocky et Lily proposeront un aperçu de leur show musical, dont la version complète se jouera en festivals dès l’été 2020.

Un album est également attendu pour le mois de juin prochain.