Rocky&Lily, les deux mascottes de C’est dans la boîte sur Ouftivi (RTBF) sortent un album pop avant d'avoir un espace thématisé dans un célèbre parc d'attractions belge. "Le Covid a aidé à notre succès"



Lancé le 2 mars 2020, juste avant le confinement, Rocky&Lily n’en finit plus de faire des émules. L’émission télé quotidienne pour enfants de 4 à 10 ans sur OufTivi (RTBF) poursuit même son catalogue de produits dérivés de son programme C’est dans la boîte. D’abord décliné en podcast, Rocky&Lily sont ensuite sortis de l’écran pour des shows musicaux (avec même des ‘meet and greet’comme avec les stars !). À savoir une tournée avec un spectacle sold-out d’une heure qui est déjà passé par Namur, Bruxelles ou Liège."Comme on s’est rendu compte que les enfants connaissaient par cœur les chansons, on a décidé d’en faire également un album pour l’écouter, chanter et danser à la maison ou ailleurs", nous confie Olivier Groutars, créateur de la mascotte Rocky (un petit ourson) et de la jeune fille Lily qui l’accompagne. Après Rocky fait du gaming ou les capsules qui le montre en dehors de son émission avec Lily mais aussi les chorégraphies TikTok que cette dernière reprend et apprend à ses amigos (tout se retrouve sur Auvio ou Youtube), place donc au CD musical qui s’adresse aux 2 à 12 ans.

explique Olivier Groutars, chef de projet des moins de 15 ans à la RTB. (...)