Les fans de football et de Rodrigo Beenkens risquent d'être déçus. Selon nos confrères de Sudpresse, le grand commentateur sportif de la RTBF ne sera pas la voix des Diables à l'Euro 2021 prochain. Une information que nous sommes en mesure de confirmer. A sa place, le service public mise sur Vincent Langendries, autre visage du ballon rond mais également de l'athlétisme sur la RTBF.

La raison de ce changement est simple: Rodrigo Beenkens ne pourrait pas à la fois commenter le Tour de France, du 26 juin au 18 juillet prochain, et l'Euro 2021, du 11 juin au 11 juillet prochain. Si le commentateur sportif de 57 ans a déjà réussi à gérer les deux calendriers en parallèle, cette fois-ci, l'exercice serait plus difficile puisque le championnat de football est censé de dérouler dans 12 villes européennes.

Force est toutefois de constater que le journaliste vedette de Reyers s'est éloigné du football ces dernières années. Certes, il couvre encore quelques matchs pour Studio Foot mais ses absences répétées dans l'émission La Tribune, désormais seulement présentée par Benjamin Deceuninck, suscitent de plus en plus d'interrogations. Aurait-il choisi de se consacrer uniquement à l'actualité cycliste, son premier amour? Peut-être... Selon nos informations, rien n'est toutefois encore acté en ce qui concerne un remplacement définitif. Il se pourrait donc que Rodrigo Beenkens, voix des Diables Rouges depuis plus de dix ans et successeur des icônes du domaine telles que Arsène Vaillant, Frank Baudoncq, Roger Laboureur et Michel Lecomte, soit encore de la partie pour les événements futurs.