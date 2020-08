Retraité de la RTBF depuis 1995, c’est par la DH que Roger Laboureur a appris la fin du Week-end sportif. "Ça me fait un petit quelque chose. J’ai adoré mon métier, j’aurais payé pour l’exercer. Donc, si on me prend un petit moment cher à mon cœur, ça me fait mal, confie-t-il, sans pour autant tourner le dos à la nouvelle émission sportive que proposera le service public. L’être humain croit toujours que ce qu’il y avait avant était mieux mais ce n’est pas vrai. Moi, je vais m’adapter, écouter et regarder tout en souhaitant à mes successeurs que tout marche bien car ce sont des gens de talent."

(...)