À seulement 11 ans, Romain a tout d’un grand. Fan de N’oubliez pas les paroles, comme sa maman, ce jeune Erquelinnois a, il y a peu, décidé de tenter sa chance en s’inscrivant au casting de la célèbre émission de Nagui. " Les casteurs m’ont demandé de parler de mes idéaux et de mes chanteurs préférés ", explique Romain. " Si on est pris, et ce fut mon cas, on nous demande de nous rendre à Paris. Là, les casteurs nous proposent plusieurs chansons à chanter. C’est après avoir chanté l’une d’elles que l’on sait si l’on est pris ou pas pour l’émission. "

(...)