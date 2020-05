Plus de 35 artistes seront présents pour le rendez-vous musical annuel diffusé sur France 2.

Crise du coronavirus oblige, la Fête de la Musique sera célébrée différemment cette année. En France, quelques concerts rassemblant plus de 10 personnes pourront avoir lieu le 22 juin à l’extérieur uniquement. Trois jours avant, ce rendez-vous musical prendra place sur France 2 à partir de 21h pour un grand concert diffusé en direct. Celui-ci sera également diffusé en simultané sur la RTBF.

Plus de 35 artistes se produiront à l’AccorHotels Arena à Paris devant une salle vide afin de respecter les mesures sanitaires. Pour rendre l’événement plus festif, un dispositif permettant d’inclure un public virtuel sera mis en place autour de la scène.

Comme depuis trois éditions, l’émission sera présentée par Garou et Laury Thilleman. Au programme on retrouvera notamment les artistes français : Christine and The Queens, Catherine Ringer, Patrick Bruel, Benjamin Biolay, Dadju, Camélia Jordana, Vianney, Kendji Girac, Gims, Claudio Capeo, Thomas Dutronc, Suzane, Vitaa et Slimane, ou encore Boulevard des Airs qui présentera un titre avec L.E.J.

Deux belges se sont également glissés dans la liste des invités : la prometteuse Lous and The Yakuza, dont le premier album est prévu pour le 5 juin et Roméo Elvis, qui vient de sortir son EP Maison. Côté international, Shaggy et Sting seront aussi de la partie. Le duo présentera d’ailleurs leur tout nouveau titre en exclusivité dans le jeu vidéo "Animal Crossing" le 1er juin prochain.

Les organisateurs de l’événement suivent attentivement les nouvelles mesures du déconfinement. "Chaque jour, on évolue. Aujourd'hui, on travaille sur une salle vide, mais il est encore envisageable que ça change si on peut accueillir du public", signale Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements de France Télévisions.

En Belgique, les événements autour de la Fête de la Musique qui devaient se tenir du 18 au 21 juin ont été annulés.