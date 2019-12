Alice Schwarzer a longuement interviewé l’actrice en décembre 1976 à Cologne. Elle se souvient.

Le 12 décembre 1976, il fait froid et moche à Cologne. Cela fait des années que Romy Schneider n’y a pas remis les pieds. Trop de souvenirs douloureux, enfouis sous les fards, noyés par les flashs. Mais puisqu’elle est en Allemagne pour le tournage de Portrait de groupe avec dame - son premier film dans son pays depuis Sissi, vingt ans plus tôt - elle a accepté d’accorder une interview. Une seule. Et pas à n’importe qui : ce sera Alice Schwarzer, qui vient de créer le magazine féministe Emma. Les deux femmes passeront une bonne partie de la nuit à discuter, à boire et à fumer. Au fil des heures qui s’égrènent, Romy va remonter loin dans ce qui fut sa vie, depuis l’enfance dans la maison de Berchtesgaden, juste en face de chez Hitler, jusqu’aux plateaux sur lesquels elle a promené sa grâce et, comme lui disait Visconti, son spleen germanique. "J’ai senti son espérance que je lui donne une voix", confie, trente-cinq ans plus tard sa confidente d’un soir.

Puisque cet entretien n’a pas été filmé - et que certains passages furent même, à la demande de l’actrice, soustraits à l’enregistrement -, ce sont des photos du visage de Romy en gros plan, ou des bouts de films, qui illustrent les mots qu’elle prononce. Dix fois, inquiète, elle s’assure que la journaliste ne trahira pas sa confiance, qu’elle sera fidèle à ce qu’elle s’apprête à raconter. On la sent libre - elle le dit d’ailleurs : "Je n’ai plus peur de me comporter librement" - et fragile à la fois. Déchirée entre l’image que le public s’est faite d’elle durant toutes ces années et celle qu’elle est vraiment, au fond d’elle.

"En Allemagne, on m’a craché dessus", souligne-t-elle notamment. "Pourquoi ? Parce que j’étais amoureuse d’un homme ? De Monsieur Delon ?" Poursuivant l’analyse, plus de trois décennies plus tard, Alice Schwarzer, dont la voix militante ne s’est jamais tue, précise que lorsqu’elle a suivi Delon en France, l’Allemagne n’a pas pardonné à Sissi ! Si ce très beau documentaire évoque les hommes qui sont passés dans la vie de Romy, le plus intéressant, sans doute, se niche ailleurs, dans les rapports que la star entretenait avec sa mère, qui l’a "instrumentalisée", d’après Alice Schwarzer. De Magda, Romy pensait qu’elle avait entretenu une liaison avec Hitler (des images la montrent souriante au côté du Führer) et, quand elle a réalisé l’horreur de ce que fut le nazisme (elle avait 7 ans à la fin de la guerre), lui en a beaucoup voulu. Comme elle en a voulu en silence à son beau-père, Hans-Herbert Blatzheim, qui aurait, à plusieurs reprises, tenté de coucher avec la ravissante jeune fille devenue star du jour au lendemain. "En 1976, on ne parlait pas encore de violence sexuelle. Mais pour la comprendre, il faut parler de ça aussi. Il faut le dire, aujourd’hui", assène Alice Schwarzer.

Au bout de la nuit, la voix éraillée par trop de tabac et trop de vin, Romy conclut : "Le spleen germanique, c’est la contradiction continuelle, totale. Mais c’est aussi d’être toujours entière. C’est-à-dire, tu ne choisis jamais la facilité." Elle l’a payé de sa vie, le 29 mai 1982.