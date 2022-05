Le 29 mai 1982, Romy Schneider trouvait la mort, seule, dans son appartement parisien. Quarante ans plus tard, les causes de sa disparition restent toujours aussi mystérieuses.

C’est son compagnon de l’époque, Laurent Pétin, qui avait découvert son corps à côté duquel gisait une lettre inachevée dans laquelle elle s’excusait de ne pas pouvoir se rendre à une interview, puis à une séance photo. À l’époque, la comédienne de 43 ans tentait de noyer son chagrin dans l’alcool et les médicaments. Quelques mois plus tôt, son fils, David, avait trouvé la mort dans un terrible accident, à seulement 14 ans. L’adolescent avait escaladé une grille en fer forgé pour accéder au domicile de ses grands-parents et s’était empalé. La presse de l’époque n’épargnera pas l’actrice en tentant, par tous les moyens, de prendre des photos du garçon défunt. Romy Schneider était aussi la mère d’une petite fille, Sarah, qui n’avait que 5 ans et souffrait d’une rougeole ce jour-là. À l’occasion de ce tragique anniversaire, France 3 a décidé de consacrer un documentaire à l’actrice allemande, naturalisée française.