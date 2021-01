L'heure est au changement chez Reyers. Fin février,etfusionneront pour laisser place à, une émission tournée vers le digital où les téléspectateurs pourront poser des questions sur des sujets d'actualité qui les préoccupent. Aux commandes de ce nouveau rendez-vous, diffusé les lundis et mardis juste après le, et le mercredi en deuxième partie de soirée, le présentateur des deux émissions précédentes : Sacha Daout.

Ce dernier proposera aux téléspectateurs de participer à l'émission en scannant un QR code directement depuis l'appareil photo de leur smartphone. Ils pourront de la sorte poser leur question et bénéficier d'éclaircissements de la part des intervenants présents sur le plateau de la RTBF. " Cet échange est important car, aujourd'hui, tout le monde peut s'informer partout et nulle part. Les gens prennent tout ce qu'on leur dit pour argent comptant, même s'il n'y a pas d'expertise derrière. C'est donc notre rôle de service public de prendre les gens par la main et de répondre à leurs questions avec notre professionnalisme et notre expertise", explique son producteur, Sébastien Nollevaux.

Pour l'instant, QR est au stade de développement. La marque est lancée sur la télévision linéaire mais pourrait rapidement connaître des ramifications en radio ou ailleurs.