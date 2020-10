Benoît Delhauteur a commencé à travailler à La Dernière Heure/Les Sports en 2002 et est devenu responsable de la rédaction sportive en 2016. Le football et les Diables Rouges, qu'il a suivi durant de nombreuses années, font partie de ses domaines de prédilection. Marié et père de deux enfants, Benoît, qui compte plusieurs grands tournois sportifs internationaux qu'il a couverts ou supervisés, a joué un rôle moteur dans la digitalisation de notre quotidien et de la rédaction sportive.

Un deuxième appel à candidature plus fructueux La RTBF a dû s'y prendre à deux fois pour trouver son nouveau chef des sports. Le premier appel à candidatures n'avait pas porté ses fruits. Il a fallu attendre le deuxième, lancé pendant l'été, pour trouver le profil idéal. Étonnamment, peu de candidatures internes ont été recensées. Il faut dire que, contrairement à Michel Lecomte, le nouveau chef des sports ne pourra pas faire d'antenne. Cela en a peut-être démotivé certains...

Nous souhaitons toutes nos félicitations à notre collègue Benoît Delhauteur pour le nouveau défi qu'il s'apprête à relever au sein de la RTBF.