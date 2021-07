Après les départs de Michel Lecomte et de Marcel Javaux et des audiences moins bonnes lors de la saison passée, notamment à cause du port du masque en plateau, l'émission foot de la RTBF tente de se réinventer. Parmi les nouveautés pour la saison prochaine, l’arrivée ou plutôt le retour de Marc Delire. Dès le lundi 30 août, celui-ci pourrait prendre place aux côtés de Benjamin Deceuninck et sa bande. Si rien n'est encore signé entre le journaliste et Reyers, les négociations seraient en très bonne voie et la volonté affichée, de part et d'autres, de travailler à nouveau ensemble.

Pas à n'importe quelles conditions, toutefois. On le sait, Marc Delire n'a pas sa langue en poche et, de source bien informée, s'il remonte à La Tribune, c'est pour faire entendre sa voix, pas pour faire de la figuration. Une manière de redynamiser l'émission qui, ces derniers temps, aux yeux des habitués, avait tendance à aligner des idées plutôt qu'à les faire se confronter, Sans aller au clash pour aller au clash, le commentateur a toujours su appuyer là où ça fait mal, chatouiller là où ça dérange. Par ailleurs, sa complicité - son amitié - avec Philippe Albert serait aussi un argument en faveur de son retour.

Une bonne pioche, donc, pour le service des sports de la RTBF, dorénavant dirigé par Benoît Delhauteur, qui a du pain sur la planche depuis le départ de Michel Lecomte. Car, qu'on en fut fan ou pas, force est d'avouer que celui qui profite aujourd'hui de sa retraite, a laissé une empreinte forte à Reyers. Et un service un peu déboussolé. D'où, sans doute, l'effondrement des audiences de La Tribune, imputé aux masques, une excuse derrières laquelle on se cache, en vérité, murmure-t-on en interne.

Marc Delire avait quitté la RTBF au moment du lancement de l’émission en 2005, Studio 1 à l'époque, pour rejoindre Proximus. Il y a fait quelques apparitions, jusqu’en 2011, avant de participer, le 7 septembre 2020, à l’émission d’hommage à Michel Lecomte. Il y serait désormais présent une semaine sur deux environ, continuant également à œuvrer tant sur Proximus TV que sur Eleven Sports en tant qu'indépendant.



Si l'exercice du commentaire lui plaît infiniment, on sait aussi à quel point le débat d'idées est chère à Marc Delire. Raison pour laquelle il risque bien de retrouver un chemin qu'il a si souvent emprunté par le passé: celui des couloirs de la RTBF, qui mènent au plateau, où il a toujours été très à l'aise. Et ce dès la rentrée puisque La Tribune ne reprendra qu'à ce moment-là, en dépit d'un championnat belge qui a déjà redémarré voici plusieurs semaines.

La RTBF serait également en discussion avec Marc Wilmots. Celui-ci participerait de temps en temps à l’émission, comme le faisait autrefois Hein Vanhaezebrouck. La négociation serait en très bonne voie. Les protagonistes de l'affaires doivent d'ailleurs se revoir très prochainement pour finaliser - ou pas - leur nouvelle collaboration.