A partir de ce lundi, François de Brigode vous donne des nouvelles sur la pandémie dans une séquence diffusée avant le JT.

Dès ce lundi, juste avant le JT de 13 heures, François de Brigode présentera (en alternance avec Nathalie Maleux) une nouvelle séquence intitulée "Chez vous, avec vous". Diffusée du lundi au vendredi, elle-ci informe et met en lumière ceux qui aident les malades et les Belges confinés en difficulté.

Chaque jour, les deux journalistes iront "au front" en faisant une interview d'un acteur phare de la lutte contre le coronavirus (infirmier, médecin, ambulancier, chef de clinique, etc.). Les derniers chiffres seront analysés et détaillés par Sacha Daout en plateau. "Chaque jour, un acteur essentiel de notre société sera en plateau pour un point sur une des facettes de la crise sanitaire", peut-on lire dans le communiqué de la RTBF avant d'ajouter que chaque séquence fera un focus sur une opération de solidarité en Wallonie et à Bruxelles.