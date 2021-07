La fin de l'Euro 2020, c'est ce dimanche. Les Italiens, tombeurs des Diables rouges, disputeront la finale contre les Three Lions qui évoluent à domicile, à Wembley.

Pour tous les supporters qui ont regardé les Belges prendre l'eau face à une solide Squadra Azzurra, la déception était immense. Et une semaine après la rencontre, on en discute encore. Selon Nordin Jbari, ancien footballeur international belge et consultant sportif à la RTBF, le sectionneur national Roberto Martinez a fait des erreurs. D'après lui, la rigidité tactique de l'Espagnol ne sert plus les Diables. À la RTBF, il parlait d'un "Martinez têtu qui ne changera jamais son système à 3 derrière. Lorsque Vincent Kompany a arrêté, il fallait une évolution derrière parce que dans une défense à 3, il faut un patron et il n’y en a plus, selon lui. Jason Denayer et Dedryck Boyata sont arrivés et Thomas Vermaelen est excellent mais est souvent blessé. On l’a vu contre l’Italie, il n’y a pas de patron dans cette équipe".

Nordin Jbari estime aussi que Roberto Martinez aurait dû aligner d’autres joueurs pour donner une autre identité aux Diables lors de cet Euro 2020. Sur Twitter, on comprend qu'il n'est pas rejoint par son confrère, le journaliste Pierre Deprez.

"C’est bien beau de lister des joueurs que Martinez 'aurait dû' aligner, mais à chaque nom cité il faut donner aussi le nom de celui qu’on sort à la place. Donc : Dendoncker, Benteke, Michy… 'à la place de… ?'", note Pierre Deprez sous l'article qui reprend les avis de Nordin Jbari. Ce à quoi l'ancien footballeur a répondu : "Pierre stp tu veux vraiment parler tactique avec moi ?"

Une réponse sèche, suivie immédiatement de quelques mots pour apaiser l'échange. "Je peux comprendre que quand on vit sur place avec les Diables qu’on n’aime pas ce genre d’article, mais si tu veux que je te donne les noms mon ami appelle-moi, comme tu le fais avec plaisir parfois", note Nordin Jbari. Débat clos ?