“Silence, moteur, ça tourne !” Bienvenue sur l’impressionnant aquascope de Virelles, près de Chimay, un centre de découverte de la nature situé sur la réserve naturelle de l’étang de Virelles. C’est sur cette étendue d’eau qui fourmille d’espèces sauvages, que se tourne une partie de la toute nouvelle émission nature de RTL-TVI, avec l’aventurier Tom de Dorlodot à la barre.

“J’ai un peu le trac pour cette première présentation, nous confesse le célèbre parapentiste belge et grand amoureux de la nature, les pieds dans l’eau entre deux prises. Mais on est très prudents pour ne pas déranger l’habitat des animaux, ni son écosystème. Je vole loin des oiseaux, on fait cela dans les règles. Je ne peux plus faire le cow-boy comme en Afrique ou au Pakistan, ici c’est très sérieux ! Et ça me convient.”

