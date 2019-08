Nouvelle recrue pour l'équipe de RTL Sport.

A partir de la rentrée, Aline Zeler, ancienne joueuse des Red Flames et du Standard de Liège, viendra renforcer l'équipe d'Anne Ruwet sur Club RTL et RTLPlay. Les téléspectateurs la retrouveront aux côtés de Mbaye Leye, Philippe Vande walle, Georges Grün et Yannick Ferrera pour les grands rendez-vous du ballon rond de la saison.

"Après autant d'années dans le foobtall amateur/semi-pro, années que j’ai toujours abordées avec beaucoup de courage, de passion et de discipline, ce choix s’impose comme une suite logique dans ma carrière. Je suis déjà ravie à l'idée de pouvoir partager mes impressions, mes analyses avec les téléspectateurs", déclare Aline Zeler dans un communiqué de RTL Belgium.