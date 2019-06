Télévision En commercialisant les espaces pubs de TF1 à travers sa régie publicitaire IP, RTL fait une bonne affaire et fait peur à la RTBF.

C’est le mariage de l’eau et du feu. De l’avis de tous les experts, il n’y a pas pire concurrents sur le marché de la télévision en Belgique que RTL et TF1. Et pourtant, à partir du premier septembre, c’est bien la régie publicitaire du premier cité, soit IP, qui commercialisera les espaces pubs belges diffusés sur la chaîne française. Deux ans après s’être installé sur le marché belge, TF1, peu satisfait des résultats engrangés par la régie Transfer jusqu’ici chargé du travail, a décider d’enclencher le turbo. Les 6,5 % d’investissements publicitaires atteints n’étaient pas à la hauteur des espérances de la première chaîne de l’Hexagone.

(...)