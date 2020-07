La Belgique s’apprête à vivre un jour de fête nationale pas comme les autres. En raison de la crise sanitaire, la programmation de l’événement a quelque peu été bousculée. Accessible à un public restreint, la cérémonie, dans son entièreté, pourra toutefois être suivie sur le petit écran et sur le Web grâce aux deux grandes chaînes de télévision belges, toujours fidèles au rendez-vous.

Sur RTL-TVI

Du côté de RTL-TVI, la cérémonie sera à suivre en direct sur RTLplay et sur l’application RTL Info. Pour ceux qui les auraient ratés, les moments forts de l’événement national seront à retrouver au RTL Info 19 heures grâce aux journalistes envoyés sur le terrain.

En journée comme en soirée, Julien Lapraille proposera aux téléspectateurs plusieurs recettes aux produits locaux dans #jecuisinelocal sur RTL-TVI . Une façon savoureuse de mettre en avant les richesses gastronomiques de notre pays. Dès 19 h 50, Sophie Pendeville prendra les commandes de Fier d’être Belge, une émission qui mettra en avant des Belges connus et méconnus qui font aujourd’hui notre fierté. "On a testé les connaissances des Belges sur leur pays lors de micros-trottoirs" , explique l’animatrice qui laissera ensuite la place à une soirée de cinéma… belge avec Le Huitième Jour et Mr. Nobody.

Sur la RTBF

Sur la RTBF, la programmation sera consacrée aux festivités du 21 juillet dès l’après-midi avec la retransmission en direct de la cérémonie. Le plateau de la chaîne de service public ne se trouvera exceptionnellement pas en extérieur pour des raisons de sécurité. Des journalistes seront toutefois bien présents pour faire vivre l’événement aux téléspectateurs. Dans la foulée du Journal de 13 heures, Ophélie Fontana, assistée de l’historien Vincent Dujardin et de la journaliste politique de la RTBF, Danielle Welter, interviendra depuis un studio de Reyers pour commenter la cérémonie. "Nous allons vivre une après-midi unique et historique" , déclare la journaliste.

Dès 20 h 50, cette dernière sera à retrouver aux côtés de Gerald Watelet dans 21 juillet, tous ensemble ! , une soirée festive et divertissante lors de laquelle ils rendront hommage, en compagnie d’autres animateurs et de personnalités belges, aux citoyens qui ont fait tourner le pays pendant la période de crise.

Avant de rendre le micro, les deux présentateurs lanceront Solidairement belge, un documentaire de Murielle Decarpenterie qui montrera les élans de solidarité qui ont animé et aidé de nombreux Belges lors du confinement.