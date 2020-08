Dites "adieu" aux grilles d'été de RTL Belgium ! Ce mardi, le chaîne privée a levé le voile sur les programmes qui rythmeront sa rentrée, et plus particulièrement les mois de septembre et d'octobre. "", déclare Sandrine Gobbesso, directrice des programmes de la boîte.

Comme avec RTL, c'est cult !, programme qui a sorti des tiroirs d'anciennes émissions phares de la chaîne, RTL-TVI mise sur la nostalgie pour bien démarrer l'année. D'ici peu, Maria del Rio sera à la présentation de Souvenirs, souvenirs, d'un prime-time événementiel dans lequel elle invitera plusieurs personnalités à faire un saut dans le passé et à revivre l'année de leurs 12 ans.

De son côté, Tatiana Silva sera à retrouver chaque mardi dans Exclusif, magazine de reportages interpellants et variés dont seul un numéro avait pu être diffusé avant la crise sanitaire. Dans un premier temps, la chaîne diffusera des reportages achetés. Les reportages "maison" ne seront, eux, mis à l'écran qu'à partir de l'année prochaine. "L'intervention de différents experts amène une dimension locale au magazine", précise toutefois la présentatrice qui partira ensuite sur le terrain pour Toubibs, au cœur de l’hôpital Ambroise Paré, une série de quatre épisodes qui invite les téléspectateurs à partager l'intimité d'un cabinet médical.

Place ensuite à la bonne cuisine! Pour une soirée exceptionnelle, Sandrine Corman est partie à la rencontre de Philippe Etchebest, Meilleur Ouvrier de France et star de Top Chef, à Bordeaux, là où se trouve son restaurant."J'ai découvert un mec très impressionnant .Je l'ai interviewé et j'ai eu la chance de pouvoir cuisinier avec lui", explique l'animatrice qui s'est souvent retrouvée aux côtés de grands chefs au cours de sa carrière sur le petit écran.

Tom de Dorlodot ira à la rencontre d'espèces animales exceptionnelles dans Wallonie Sauvage tandis que Ludovic Daxhelet sera de retour avec une deuxième saison de Planète Zoo.

Ça bouge au niveau de l'info

A partir de ce dimanche, Christophe Deborsu ne sera plus seul aux commandes de C'est pas tous les jours dimanche. Audrey Leunens le rejoindra à la présentation de l'émission de débat dominicale qui, pour sa rentrée, aura droit à un nouvel habillage virtuel.