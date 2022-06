L’ancienne Miss Belgique présentera Ma piscine de rêve, une série-documentaire de huit épisodes qui suit le quotidien de cinq experts qui travaillent dans le domaine de la piscine depuis plus de 45 ans. À chaque épisode, ceux-ci se rendront chez un particulier qui souhaite construire une piscine hors normes. " On va suivre chaque étape, des premières discussions et de l’imagination de la piscine à sa conception " , explique l’animatrice qui a notamment suivi une famille qui rêvait d’une piscine avec une cascade ou d’une piscine sur le toit d’un garage. "Je n’aurais jamais imaginé que des projets pareils étaient possibles."

Pendant les grandes vacances, la speakerine sera également à retrouver dans La Grande Balade de l’été sur RTL-TVI une émission pour laquelle elle a tourné à l’extérieur, notamment en Dordogne.