Sabrina Jacobs sera à partir de lundi aux commandes d'une nouvelle émission, diffusée en semaine juste après le JT de 13h sur RTL TVi. Dans "Histoires de familles", l'animatrice fera découvrir quotidiennement aux téléspectateurs des histoires de crimes et d'héritages aux côtés d'experts comme Jacques Pradel, Dominique Dumoulin ou encore Christophe Giltay, a annoncé mardi RTL Belgium au cours de sa conférence de présentation de ses grilles de rentrée TV pour septembre et octobre.

L'émission, qui découle d'une volonté de RTL Belgium de rebooster ses débuts d'après-midi sur sa chaîne phare, reviendra également sur les histoires de familles des personnalités, dont certaines ont provoqué un certain emballement médiatique. Des éclairages seront ainsi notamment apportés sur les histoires d'héritage du chanteur Elvis Presley, de l'actrice Mylène Demongeot ou encore de l'humoriste Raymond Devos.

Des experts interviendront chaque jour en plateau pour revenir sur ces crimes et histoires d'héritage qui ont marqué les esprits. Parmi eux, Jacques Pradel. Connu pour avoir présenté "Perdu de vue" et "Témoin numéro 1" en télévision ou encore "L'Heure du crime" en radio, ce spécialiste des affaires criminelles interviendra à raison d'une fois par semaine dans "Histoires de familles". "J'ai passé ma vie à chercher des experts pour décrypter des affaires. Ici, on me propose de passer de l'autre côté, alors que je n'ai jamais fait office d'expert dans mes émissions. J'avais envie de relever ce défi", a réagi Jacques Pradel. "Histoires de familles" sera diffusée du lundi au vendredi à 13h45 sur RTL TVI