L’heure est au bilan de fin de saison dans toutes les télévisions. Et celui de cette année n’a rien d’habituel. Le coronavirus est passé par là, accompagné du confinement, et ça a laissé des traces. Mais pas toujours celles auxquelles on pouvait s’attendre. Cette étrange période est synonyme de chiffres records pour la télévision traditionnelle. "La période a mis en avant les chaînes généralistes et RTL-TVI est clairement la grande gagnante du confinement", se félicite Sandrine Gobbesso, qui chapeaute la télévision pour le groupe privé. Ses audiences ont bondi de 15 % entre janvier et mai, tandis que La Une (RTBF) enregistre une croissance de 8 %. Et TF1, une baisse de 3 %. En Belgique, bien entendu.