"Suite aux annonces gouvernementales du 14 octobre 2020 (interdiction de sortir à Paris après 21 heures, NdlR), et durant les six prochaines semaines, On est en direct sera désormais enregistré quelques heures avant sa diffusion afin de permettre aux équipes, public et artistes de respecter le couvre-feu mis en place", a expliqué Philippe Thuillier, producteur du programme diffusé le samedi soir vers 23 h 30 sur France 2, à Télé Loisirs. L’émission sera toujours suivie par une "vingtaine de spectateurs présents dans le public, qui respectaient déjà les mesures sanitaires imposées". Si la ligne éditoriale reste inchangée, le talk-show de Laurent Ruquier sera enregistré "dans les conditions du direct" mais entre 16 et 18 heures. D’où le changement de nom.