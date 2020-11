L’ancienne animatrice de C’est pas sorcier a été choisie pour devenir le nouveau visage de Thalassa.

Après avoir laissé sa présentation à une voix-off pendant une saison, Thalassa revient en étant à nouveau incarné. Non pas par Georges Pernoud, qui a tenu le navire pendant 37 ans, mais par son ancienne co-présentatrice, Sabine Quindou, également connue pour avoir présenté C’est pas sorcier aux côtés de Jamy Gourmaud et Fred Courant. "Je prends cette nouvelle mission comme une énorme marque de confiance de France Télévisions", déclare la journaliste pour qui le magazine maritime a une valeur sentimentale. "Mon père est plongeur et il m’a transmis son grand amour pour la mer. Toute petite, je regardais donc Thalassa avec lui. Aujourd’hui, je suis moi-même plongeuse."

(...)