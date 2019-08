Télévision Sabrina Jacobs attend les téléspectateurs dans les coulisses de. Alors, on campe ?

Cet été, à l’occasion de la diffusion d’un numéro inédit de Camping Paradis, Sabrina Jacobs vous emmène au camping ! Pas n’importe lequel toutefois. La présentatrice météo de RTL-TVI a, en effet, décidé de poser ses valises au domaine où est tournée la célèbre série portée par Laurent Ournac. Transformé en guide d’un jour, l’acteur à la bonne humeur communicative a fait visiter les coulisses de son lieu de travail. Bar au bord de la plage, transat et cocktail, "j’ai retrouvé l’ambiance de la série", nous confie Sabrina Jacobs qui n’en était pas à sa première venue sur le tournage de Camping Paradis. "Il y a 7 ans, j’étais en vacances dans la région de Marseille et je me suis retrouvée à 5 minutes du lieu de tournage. J’avais donc déjà pu visiter le plateau installé à pic de falaise, à côté d’un véritable camping où se trouvent des touristes du monde entier."