Après quatre saisons passées dans la peau d’Alexandre Falco, Sagamore Stévenin annonçait, en 2016, son désir de quitter la série à succès de TF1. Un choix mûrement réfléchi et qui n’a pas été sans conséquences sur la suite de sa carrière. "C’est sûr qu’après ça on est blacklisté, pour des mauvaises raisons, selon moi. Il ne faut pas faire les choses pour que ça marche ou pas. J’ai l’impression qu’il faut être le plus sincère possible. Acteur, c’est un métier comme plein d’autres : le monde ne tourne pas complètement autour de nous, du cinéma et de la télé. En plus, ça prend tellement d’énergie, tellement de désirs, en tout cas dans la manière où moi je l’aborde, qu’il faut être convaincu de ce qu’on a envie de faire", dit-il. "Dans notre métier, si les choses réussissent, c’est grâce aux autres. Si elles se plantent, c’est à cause de vous ! J’ai senti à un moment par rapport à Falco non que ça n’allait plus marcher, ou moins bien, mais qu’on ne partageait plus la même direction. J’aurais pu être très riche et gagner plein d’argent mais je ne fais pas ce métier pour ça. J’ai préféré trouver mon coin de route à moi, en étant un peu artisan, ours dans ma campagne. Ce n’est pas toujours le chemin le plus facile."

(...)