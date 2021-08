Avec 17 succès personnels à son actif, Claude - Dartois de son nom de famille - est l’aventurier le plus titré de Koh-Lanta sur les épreuves. Même si cela ne lui a jamais permis de remporter le jeu de TF1. C’est aussi l’une des personnalités les plus populaires et plébiscitées de l’émission. Rien d’étonnant à ce qu’il se retrouve dans le casting du All Stars célébrant les 20 ans du programme dont la diffusion commencera le mardi 24 août prochain.

À peine les détails de cette nouvelle saison spéciale révélés par TF1, celui qui hors Koh-Lanta exerce le métier de chauffeur privé s’est confié dans les pages de Télé-Loisirs. Coup de tonnerre, il y a annonce que la saison à venir sera sa dernière. "Ce sont les 20 ans et ma 4e participation. Si j’avais 30 ans encore, mais j’en ai 40… À un moment, il faut savoir l’accepter. C’est bon, j’arrête", confie-t-il au magazine.

Une décision qu’il dit avoir mûrement réfléchi et qui aurait pu intervenir avant le tournage du All Stars. "J’avais forcément envie d’y retourner mais mes proches me disaient que j’avais fait une saison quasi parfaite, sans pour autant gagner, et que je pouvais difficilement faire mieux. Et finalement ça a été ma motivation", explique-t-il. Sa soif de victoire l’a emporté, mais aussi sa fierté. "Je me devais de protéger mon record de 17 victoires sur les épreuves car je me doutais que mon adversaire préféré, Teheiura, allait être de la partie." De fait, le Tahitien est de l’aventure, avec ses 15 succès individuels.

Connaissant le jusqu’au-boutisme des deux candidats, l’esprit stratège du premier et la générosité du second, cela promet quelques passes d’armes épiques.