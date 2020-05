Le cancer l'a emporté à seulement 56 ans.

Triste nouvelle pour le monde de la télévision. Sam Lloyd est décédé à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer qu'il combattait depuis un peu plus d'un an. L'acteur était surtout connu pour avoir incarné, pendant 8 saisons, Ted Buckland, l'avocat excentrique de la série Scrubs. Il a également fait des apparitions dans d'autres séries à succès comme Desperate Housewives, Malcolm et Cougar Town.

Zach Braff, acteur principal de la série Scrubs, lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux, via un message touchant : "Repose en paix. Il était l'un des acteurs les plus drôles avec qui j'ai eu la chance de travailler. Sam Lloyd me faisait craquer à chaque fois que nous avions une scène ensemble. Il n'aurait pas pu être un homme plus gentil. Je chérirai pour toujours le temps que j'ai passé avec toi, Sammy."

Sam Lloyd était également le neveu de Christopher Lloyd, interprète du fameux "Doc" Emmett Brown de la saga Retour vers le futur.