Samuel Le Bihan revient sur les audiences au sommet de la série policière.

En septembre dernier, Alex Hugo, habituellement diffusé sur France 2, déménageait sur France 3. Et cela lui a plutôt réussi. Près de 6 millions de téléspectateurs français étaient devant leur téléviseur pour suivre la série portée par Samuel Le Bihan. Un score exceptionnel qui a détrôné Koh-Lanta, valeur sûre de TF1, en tête des audiences. "Ce succès, c’est un cocktail de plein de choses. L’honnêteté, la sincérité, l’envie de surprendre et la montagne qui est l’actrice principale de cette série", déclare le comédien de 56 ans qui sera de retour ce mardi soir sur France 3. " Les épisodes d’Alex Hugo sont encore plus exigeants et bien écrits. On est toujours dans cette veine où on mélange aventure et mythologie de l’homme perdu dans les grands paysages. Pour la série, on n’hésite pas à aller chercher les codes du film américain et à jouer avec. Aussi, il y a toujours une question sociale dans les épisodes d’Alex Hugo. On parle de la transidentité ou encore de l’isolement social, toujours avec ce fond d’enquête policière ."

Qu’est-ce que cette série vous apporte ?