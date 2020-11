Quel triomphe samedi soir. À sa grande surprise, Sandra Kim a remporté la première édition de The Masked Singer, l’émission de VTM fonctionnant sur le même principe que Mask Singer sur TF1. Depuis son lancement à la mi-septembre, le programme a fait un monumental carton d’audience, ne descendant jamais sous le million de téléspectateurs et flirtant avec les trois millions fin octobre. De quoi replacer Sandra Kim en pleine lumière à nouveau en Flandre où elle a toujours eu du succès et du côté francophone où elle était moins à la fête.